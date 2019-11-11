قال نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إنه حقق الكثير من الأرباح في باكستان والجزائر، لكن أضطر إلى بيع شركته في الجزائر، وحصل على نصف ثمنها، بينما حصلت الحكومة على النصف الآخر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "سرقوا شركتي في الجزائر، وأخدوا مني 4 مليارات دولار، أنا صعيدي ومش بسيب ثأري، ولحد النهاردة مأخدتش حقي".

وتابع: "فيه 3 آذوني وسرقوني، وكلهم مسجونين وفلوسهم اتاخدت، في سوريا واليمن والجزائر، كل واحد مسجون في الجزائر أعرفي إنه سرقني في يوم من الأيام، ربنا أخدلي حقي".