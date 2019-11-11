تحدث نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، عن دخوله في مجال الاستثمار العقاري بمصر، مفسرًا ذلك بأنه من المجالات القليلة المفتوحة بمصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، أنه كان يطمح بخوض تجربته منذ زمن، لكن شقيقه سميح، كان يستثمر فيه، ما منعه من دخوله في بداية الأمر: "كنا زمان متفقين إن محدش يخش، لكن كنت خالي شغل، لما بعت شركة الاتصالات، وهو كان بيشتغل أكتر في الساحل، فعملت مشروع في مصر".

وواصل: "سميح زعل مني، وله حق، أنا خالفت الاتفاق، صالحته وقلتله أنت عندك 50 واحد بينافسوك ولو زاد واحد مش هيفرق، أنا مش بنافسه، إحنا أخوات مع بعض في كل حاجة".