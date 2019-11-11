نجيب ساويرس يرد على انتقادات حديقة زايد: كدب في كدب.. والناس بكرة هتدعيلي"

فند نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ما أُثير بشأن استغلال صِلاته، للحصول على رخص لبناء الأبراج، في منطقة الشيخ زايد.

وقال ساويرس خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "الكلام كله كدب في كدب، لأن الدولة طرحت الأرض على هذا الأساس، لأن سعر الأرض يتحدد بالترخيص، ولو كنت مصممه، كنت صممته بمزاجي، لكن التصميم اللي حصل مش بمزاجي".

ونفى ساويرس، أن يكون استولى على حديقة الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن الدولة حاسبته، مثل سعر وتكلفة أي متر في أراضي البناء: "الجنينة رائعة وإحنا هنعملها أروع، هتبقى مفتوحة لكل السكان، والناس كانت قاعدة من غير حاجة خالص، اصبروا وهتدعوا لي".

وأوضح، أنه كان في إمكانه زيادة المباني، مقابل تقليل المساحات الخضراء، مشددًا في الوقت ذاته، على وجود 4 أبراج في محيط مشروعه، وهو ما ينفي ما أثير بشأن عدم وجود أي أبراج في مدينة الشيخ زايد: "لو حد غيري مكنش حد اتكلم على الموضوع ده".

وعن مستقبل الاستثمار العقاري بمصر، أعرب نجيب عن قلقه، إزاء ما أسماه بـ "الإعلانات المشوهة للقاهرة": "مش معقولة المنظر اللي إحنا قاعدين فيه دة، فاضل يخش لنا إعلان جنب السرير، البلد كلها اتملت إعلانات، مفيش ضوابط للإعلانات، ومفيش بلد في الدنيا، فيها كثافة الإعلانات دي".