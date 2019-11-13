أصيبت طالبتين بكسور وكدمات، بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر سقوطهما من قطار "المنزلة - المنصورة"، أمام مزلقان سندوب.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالي منطقة سندوب، بسقوط طالبتين من أحد القطارات أمام مزلقان سندوب.

انتقل على الفور، ضباط مباحث مركز المنصورة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط الطالبتين "إسراء محمد محمد محلب"، 18 سنة طالبة بكلية الحقوق، ومقيمة بالجمالية، وأصيبت بكدمات وكسر بالساق الأيمن، و"زينب عبده المغاوري" 18 سنة طالبة بكلية الحقوق، ومقيمة بالجمالية، وأصيبت بكدمات وكسر بالساق الأيسر.

تم نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم.