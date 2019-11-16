علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على قلة عدد الألبومات التي أصدرتها خلال السنوات الأخيرة، قائلة: "بحب أسوي الحاجة على نادر هادية، عشان أبقى مقتنعة باللي بعمله".

شيرين: دخلت السينما غلط.. وبحضر لفيلم جديد

وأضافت الفنانة شيرين، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أنها ستشارك في فيلم من إنتاج مشترك مع وليد منصور، "هيعجب الناس، والبطولة الرجالي احتمال يكون وجه جديد، ولسه مخترناش".

وأوضحت أن البطل سيلعب دور فنان في نهاية حياته المهنية، فيسمع صوتها ويقدمها إلى الجماهير: "السينما وحشتني ومدخلتهاش صح، وبعد مسلسل طريقي أخدت خبرة كبيرة جدًا، وبدل ما يتصور في سنتين عملناه في 8 شهور".

شيرين: أسرتي كويسة.. وتوفيقي في موسم الرياض بسبب دعوات أمي

وأشارت إلى أنها ستحيي حفلين غنائيين في موسم الرياض، بعدما أحيت حفل بالأمس، وذلك بناءً على مقابلة مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حيث رأته للمرة الأولى.

وعن أحوال أسرتها، قالت شيرين: "كلنا حلوين، والبنات كبروا وبقوا عرايس، وبنتي مريم بقت طولي، والتوفيق اللي حصلي امبارح ودايمًا بيحصلي بسبب دعوات والدتي".

شيرين تتحدث عن طقوسها قبل الحفلات

وعن طقوسها بعد حفلاتها الغنائية، قالت شيرين: "دايما أفضل أسبح وبحمد ربنا، وقبل وبعد الحفلات باكل شكولاتة غامقة وفراولة لأنها بتحسن المزاج".

وتابعت: "أنا بنت مصر، والكلام اللي بيتقال مش مظبوط، مصر بتجري في دمنا، إحنا خدامين تراب بلدنا".