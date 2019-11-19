عقد أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية لشعبتي المطاعم والحلويات، مساء أمس، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اجتماعا موسعا، لبحث الاتفاق على إجراءات مشتركة لضبط الأسعار.

واستمع اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى المعوقات التي تواجه العاملين في مجال المطاعم والحلويات والمشاكل، التي تتطلب تدخل من الإدارة.

وأكد أنه يجرى دراسة تقليل المدة الزمنية اللازمة لتجديد واعتماد قوائم الأسعار للمنشآت، ليتواكب ذلك مع التغيرات التي قد تحدث في الأسواق لبعض أسعار المنتجات والمواد الخام.

فيما استعرض أعضاء شعبتي الغرفة التجارية، فعاليات الحملة لتنفيذ قرار إلغاء تحصيل قيمة الـ10% أو 12% خدمة، وعدم تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة إلا للمنشآت المشتركة فيها والحاصلة على شهادة التسجيل باسم المنشأة ذاتها.