تعمل كافة أجهزة الدولة المصرية على إعادة الوسطية للخطاب الديني منذ عام 2013، من خلال منع المتشددين من صعود المنابر، وإلغاء دروس وندوات أصحاب الفكر الشاذ واستخدام الضبطية القضائية لوقف المعتدين على بيوت الرحمن، وتحصين المجتمع ضد أفكار التطرف من خلال تقنين أوضاع الكتاتيب ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

وفي هذا الصدد نجحت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، في ضبط تلك المكاتب، وتقنين أوضاعها، حيث افتتحت الأوقاف المدارس القرآنية، والتي تهدف لغرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وتحصينهم من الفكر المتطرف ومخاطره.

وبلغ إجمالي عدد المدارس القرآنية بالمساجد على مستوى الجمهورية 1095 مدرسة وذلك في إطار الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف.. وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي خارطة تلك المدارس على مستوى الجمهورية:

القاهرة 41 مدرسة

الجيزة 11 مدرسة

البحيرة 83 مدرسة

الإسكندرية 33 مدرسة

المنوفية 47 مدرسة

الغربية 49 مدرسة

الفيوم 42 مدرسة

أسوان 44 مدرسة

كفر الشيخ 59 مدرسة

بني سويف82 مدرسة

الدقهلية 34 مدرسة

قنا 17 مدرسة

أسيوط 79 مدرسة

القليوبية 57 مدرسة

الأقصر 43 مدرسة

المنيا 32 مدرسة

الشرقية 57 مدرسة

شمال سيناء 25 مدرسة

بورسعيد 4 مدارس

جنوب سيناء 9 مدارس

الوادي الجديد 22 مدرسة

دمياط 35 مدرسة

مرسى مطروح 4 مدارس

البحر الأحمر 27 مدرسة

السويس 10 مدارس

سوهاج 48 مدرسة

الإسماعيلية 54 مدرسة

كما يمكنك من خلال الرابط التالي معرفة مكان كل مدرسة بكل محافظة وأسماء المشايخ القائمين على التحفيظ بها ومواعيد التحفيظ الصباحية والمسائية على مستوي الجمهورية: إضغط هنا