قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون في اعتداء جديد للقوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية على ريف مدينة رأس العين بالتوازي مع مواصلة النظام التركي تعزيز قواته على الأراضي السورية عبر إرسال مواد لوجستية لنقاطه بريف المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن القوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية اعتدوا، اليوم، بقذائف الهاون والطائرات المسيرة على قريتي تل الورد والربيعات ما أسفر عنه مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بينما أقدمت مجموعة من الإرهابيين التابعين لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تصفية مدنيين اثنين بالرصاص في قرية العريشة بريف رأس العين.

وأشارت "سانا"، إلى رصد دخول شاحنات محملة بغرف مسبقة الصنع ومواد لوجستية من تركيا إلى ريف رأس العين لتعزيز النقاط العسكرية للقوات التركية بالتوازي مع بدء النظام التركي بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لقواته المحتلة في قرية ملا نوري بريف المدينة.

وفي سياق ممارساتهم الإجرامية بحق الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات العامة، أشارت الوكالة السورية إلى إقدام مجموعات من القوات التركية وعناصر إرهابية على سرقة محولات الكهرباء وممتلكات الأهالي من قريتي أم الدبس والصالحية بريف رأس العين إضافة إلى إقدامها على سرقة أعمدة الشبكة الكهربائية التي تربط بين القرى بريف رأس العين ومحيطها ونقلها إلى الأراضي التركية.

وذكرت مصادر سورية في وقت سابق أن القوات التركية قصفت عبر طيران الاستطلاع المسير الأحياء السكنية ومنازل الأهالي والسيارات المدنية في قرية قرنفل غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم أطفال ووقوع دمار بالمنازل والممتلكات.