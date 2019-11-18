تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

نقيب الممثلين يكشف حقيقة تبرع هيثم أحمد زكي بـ50 مليون جنيه للأيتام

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن ما تردد عن تبرع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بـ50 مليون جنيه للملاجئ والأيتام شائعات وقصة خيالية بحتة.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. "بارد" ليلا و"شبورة" بالصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري.

انفراج أزمة "سد النهضة": فترة الملء 7 سنوات و3 اجتماعات مقبلة تحسم الملف

شهدت مفاوضات سد النهضة انفراجة محدودة، خلال الاجتماع الأول الذى شهدته "أديس أبابا"، تطبيقاً للمتفق عليه فى اجتماعات "واشنطن"، حيث أعلنت وزارة الرى السودانية، اليوم، أن "مناقشات ملء بحيرة سد النهضة شهدت تقدماً، وقد تصل إلى 7 سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق"، وشملت المفاوضات، وفق البيان، "التشغيل الدائم لسد النهضة، وتأثيراته على منظومة السدود فى السودان ومصر"، وأشار إلى مواصلة اجتماعات التفاوض حول القضايا العالقة خلال ديسمبر 2019 ويناير 2020.

الإعدام للمسماري والسجن المؤبد والمشدد لـ32 وبراءة 20 في قضية الواحات

قضت المحكمة العسكرية للجنايات، اليوم، بإعدام عبد الرحيم المسماري، ليبي الجنسية، المتهم الرئيسي في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والشهيرة إعلاميا بـ"الواحات".

النيابة تصرح بدفن ضحايا برج كهرباء أوسيم

صرحت نيابة أوسيم تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بدفن 5 عاملين لقوا مصرعهم في حادث انهيار برج كهرباء بشركة كهرباء سقيل بمنطقة أوسيم.

ارتفاع عدد ضحايا برج كهرباء أوسيم لـ5 أشخاص

قال مصدر أمني، إن عدد ضحايا حادث برج الكهرباء بأوسيم ارتفع إلى 5 قتلى، بعدما لفظ عامل أنفاسه أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.

"تهتك بالرؤوس وكسور".. إصابات أنهت حياة ضحايا برج كهرباء أوسيم

"تهتك بالرؤوس وجروح قطعية وكسور وكدمات".. هكذا كشفت المناظرة التي سجلتها نيابة أوسيم لجثث الـ5 عمال من ضحايا انهيار برج كهرباء داخل شركة كهرباء سقيل بمنطقة اوسيم.

صابرين لـ "هن": أنا قلعت التربونة.. ومكنتش محجبة

علقت الفنانة صابرين، على ظهورها الأخير بشعرها، متخلية عن الحجاب التي اعتادت ارتداءه لسنوات، قائلة: "أنا قلعت التربونة"، في إشارة منها لـ لفة "التربون" المنتشرة مؤخرًا بين الفتيات.

جاريدو مدربا للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

أكد النجم الساحلي التونسي تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي، مدربًا للفريق، على أن يقود الفريق أمام الأهلي في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

صدمة في بيراميدز بسبب "عظمة فخذ" عبدالله السعيد وغيابه 6 أسابيع

تلقَّى بيراميدز صدمة كبيرة خلال معسكره الحالى بدولة المغرب بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها لاعب الفريق عبدالله السعيد إصابته بشرخ في عظمة الفخذ، خلال التحامه مع أحد زملائه، وغيابه عن الفريق ما يقرب من ستة أسابيع كاملة للعلاج قبل العودة للمشاركة فى مباريات الفريق مرة جديدة.