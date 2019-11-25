مؤلف "حواديت الشانزلزية": أول عمل ليا وكنت عايز أقدم حاجة جديدة

قال أيمن سليم، مؤلف مسلسل حواديث الشانزلزية، إن تلك التجربة هي الأولى له: "كنت عايز أعمل حاجة مش شبه اللي موجود في السوق الدرامي.. كنت عايز أبعد شوية".

وأضاف "سليم" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن المسلسل قد تناول العادات والتقاليد والتي اختفت والأجانب في مصر وشكل الطبقات المصرية في تلك الآونة وكيفية التأقلم بالحياة بالرغم من وجود ديانات مختلفة، موضحا أن المسلسل يعد صراعا نفسيا يلقى اللوم على الأشخاص أنفسهم من قاموا بطمس تلك العادات والتقاليد والأشياء الحميدة في تلك الفترة.

بينما قال مرقس عادل، مخرج المسلسل، إن العمل كان يحظى بالتفاصيل الكثيرة: "صراع المسلسل الأساسي هو بين القبح والجمال".

وأضاف "عادل" أن العمل يجسد المواقف التي تغيرت في مفاهيم ومعاني العديد من المواطنين في الوقت الحالي، موضحا أن الصمت على القبح في بداية نشأته أدت بنهاية العمل إلى وجود العديد من المفاهيم التي تغيرت حاليا.