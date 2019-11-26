أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى النيابة الإدارية أعمالها في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الكلي لنادي النيابة الادارية.

وتقدم للترشح المستشار الدكتور الشافعي صالح سكرتير عام النادي الحالي على مقعد رئيس مجلس الإدارة، كما تقدم المستشار عبد المحسن محمود بأوراق الترشح عن مقعد المستشارين ممن اكتمل عطائهم، والمستشارون؛ ريمون ماهر عن مقعد المستشارين وأحمد عبد الظاهر ومصطفى الشربينى عن مقعد رؤساء النيابة ومحمد نصار ونرهان زكريا عن مقعد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة.

كما تقدم المستشار عمرو سامي والمستشار محمد أمين عن مقعد وكلاء النيابة، وتستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح حتى 3 ديسمبر الجاري.