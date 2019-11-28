عرضت شاشة "DMC"، جزء جديد من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولًا إلى مصر الحاضر، مستعرضًا الطريق إلى مصر المستقبل، مسلطًا الضوء في هذا الجزء، على محافظة الإسكندرية.

وذكر الفيلم، أن مياه النيل تجري من الجنوب لتصب شمالا في البحر المتوسط، بطول 240 كيلو متر من سواحله، كما ذكر أن 40 مليون مصري يعيشون في دلتا النيل، وواحد على عشرة فقط من سكان مصر، يعيشون في الإسكندرية، "عروس البحر المتوسط".

وأوضح الفيلم، أن الإسكندرية تُعد مدينة حديثة، "واحد على عشرة عايشين هنا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط، مدينة حديثة بالرغم من كونها منذ آلاف السنين في صراعات مسلحة واستعمار وحروب، لكن أهل الاسكندرية لديهم القوة والطموح والتحمل المستمر"، لقرون إسكندرية كانت صامدة كمنطقة للتجارة العالمية ومنارة للعلم والفلسفة، مدينة أنيقة بمعمارها الملفت للنظر، هي شاهدة على قرون من الثروة والقوى السياسية.

وأضاف الفيلم: "ممكن تكون القاهرة المدينة الأكثر شهرة في مصر، لكن أهل الإسكندرية كان ليهم التأثير الأقوى على تاريخ العالم الحديث".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن الانتهاء من إنتاج "مصر من السما"، حيث قام فريق عالمى من مصر وأمريكا وأوروبا بالعمل المشترك لإنتاج الفيلم، وتم استخدام تكنولوجيا متقدمة لإنتاجه، وكذلك التصوير باستخدام تقنية 6KK، واستغرق الإنتاج حوالى عشرة شهور.

تفتح مصر ذراعيها للعالم، عبر الفيلم، ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية وصورة جديدة لأول مرة، خاصة مشروعات الدولة الحديثة التي تسهم فى نهضة مصر فى مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.

وأشارت الشركة، إلى أن لديها طلبات لعرض ذلك الفيلم، على عدد من المحطات التليفزيونية والمنصات الرقمية في أوروبا وأمريكا، وذلك فى إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.