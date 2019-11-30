قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، بمعاقبة متهمين اثنين في القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المعروف إعلاميا بـ"خلية الوراق" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي، وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم، أنهم في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسوا جماعة إرهابية فيما بينهم والتي من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة و السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علىالقوات الشرطية ومنشأت الدولة، واستخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

كما شروعوا وآخر متوفى، في قتل المجني عليهم مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطةالمرافقة لهما، بأن أطلق المتهم المتوفي صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه"بندقية آلية" قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرحالواقعة للشد من أزره بأسلحتهما الا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن هدفهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت اتهامات النيابة إحراز كلا منهم سلاحًا ناريًا وذخائر دون ترخيص .