قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية، إن مبادرة "الحد من انتشار العدوي" هي مبادرة جديدة أطلقتها الدولة والتى من خلالها تقوم بتقديم التوعية لـ12592 صالون تجميل ونادي صحي.

وأضافت "غلاب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وبعد نجاح مبادرة 100 مليون صحة سعت الدولة في تدشين مبادرات أخرى للحفاظ على صحة مواطنيها: "مفيش حاجة في الدنيا بتشتغل من غير خطة وخطة بديلة ومكملة"، موضحة أن التعقيم الذي يجرى بالنوادي الصحية وصالونات التجميل لا يؤدى للتعقيم بشكل صحيح بسبب ضعف أدوات التعقيم أو قلة كفائتها: "مش كل الناس عندها نفس الأجهزة السليمة ولازم نوعي الناس أنه يكون فيه أدوات شخصية للحلاقة أو دبوس طرحة لأنهم بينقلوا العدوى".

وأكدت أنه وقريبا سيتم إطلاق عيادات متنقلة للإقلاع عن التدخين في المولات والجامعات:"شغالين على كل المستويات"، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل للقضاء على عدد من الأمراض المتوطنة في مصر: "تباعا الدنيا هتتغير، ومش هنسيبكم غير لما نخلص مبادرة 100 مليون صحة".