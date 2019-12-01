كشف اللواء وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، تفاصيل واقعة تأخر إقلاع الطائرة المتجهة من مطار برج العرب إلى دولة الكويت، عصر اليوم، موضحًا تعرض الطائرة لعطل فني مفاجئ، تأجل الإقلاع بسببه، حفاظا على سلامة الركاب.

وأوضح وائل النشار، في تصريحات للصحفيين، أن الرحلة التي تحمل رقم Q555 تابعة لشركة العربية للطيران، كان مقرر إقلاعها في تمام الساعة 3:55، ولكن العطل الفني أدى إلى تأجيل إقلاع الرحلة، حفاظا على الركاب.

وقال رئيس الشركة المصرية للمطارات، إنه تم إبلاغ الشركة التي تتبع لها الرحلة واستدعاء طائرة أخرى من مطار شرم الشيخ، وعلى وشك الوصول إلى مطار برج العرب، لتغادر من مطار برج العرب، لنقل الركاب إلى وجهتهم بالكويت.

وأكد النشار، إبلاغ الركاب بالأمر والاعتذار، فضلا عن تقديم وجبتين غداء، حتى وصول الطائرة التي تقلهم إلى الكويت، موضحًا أن وجود عطل فني في أي طائرة أمر وارد في جميل دول العالم، وأن قرار إلغاء إقلاعها، حفاظا على سلامة الركاب وأمنهم، التي هي الأولوية لدي جميع المسؤولين بقطاع الطيران.