تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الاثنين 2 ديسمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- وزيرة البيئة ترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الـ 25 والمعروف باسم مؤتمر الأطراف 25 (COP 25) حيث تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد في اجتماع رؤساء الدول والوفود بالمؤتمر والذي ينظمه ملك إسبانيا والمقرر أن تبدأ أعماله غدا العاصمة الإسبانية (مدريد).

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.

- يطلق معهد التخطيط القومي الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية – دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة" وبمقر معهد التخطيط القومي. القاهرة.. تلتقي فرقة بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادي مع فرقة (فابريكا) تحت إشراف مؤسستها الدكتورة نيفين علوبة، لأول مرة في تمام الساعة الثامنة مساء، على المسرح الصغير.

- تستضيف غرفة الحرف اليدوية وفدًا من غرفة الصناعات التقليدية بالمغرب برئاسة حسن شميس، ويستهدف اللقاء فتح سبل التعاون ودعم العلاقات الثنائية بين الغرفتين بمصر والمملكة المغربية. القاهرة.. تستضيف جامعة القاهرة المنشد علي الهلباوي، في الواحدة ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب.

- يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ريادة الأعمال وإصلاحات السياسات من واقع التجارب الدولية" وذلك بمقره.

- تقدم مدرسة الفنون التابعة مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية العرض المسرحي "نوفل" ، على المسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار سلسلة عروض الطفل التي ينظمها وينتجها المركز .

- تنظم كلية الآداب بجامعة الفيوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الفئات الخاصة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالكلية .

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي سموحة وطلائع الجيش في الأسبوع الخامس من منافسات الدوري العام الممتاز.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي وادي دجلة وبيلا في إطار مباريات كأس مصر وذلك في الثانية والنصف عصرا، كما تقام مباراة فريقي مصر المقاصة وفاركو في نفس التوقيت.