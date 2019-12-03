كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أنه من المنتظر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي لمنتدي شباب العالم، نحو 120 رحلة منتظمة وإضافية، من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، ذهاب وعودة، خلال فترة انعقاد منتدى شباب العالم، المقرر أن ينعقد خلال الفترة ما بين 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، ملقيا الضوء على قضايا مختلفة، تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن مصر للطيران تضع شعار المنتدى على طائرات الشركة ومعداتها وسياراتها الأرضية، للترويج لهذا الحدث العالمي، وذلك في إطار الدور الوطني الذي تقوم به الشركة الوطنية "مصر للطيران"، في الترحيب بضيوف مصر،

ويقام منتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وانطلق المنتدى في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018، مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.