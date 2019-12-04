نفى الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أن يكون التفكير في الانتحار أو أي شيء آخر حرام شرعًا، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأكد عطية أن التفكير في أي معصية لا يعتبر حراما حتى ولو كان تفكيرًا في عدم وجود الله مشددًا على أن التفكير الوحيد المحرم شرعًا هو التفكير في ارتكاب الظلم في مكة المكرمة.

وأوضح عطية أن العلماء أجمعوا أن مجرد التفكير في الظلم وضرر الناس في مكة المكرمة والحرم المكي يعتبر حرام شرعًَا.

وشدد عطية على ضرورة مساعدة من يفكر في الانتحار حتى نضمن أن هذا التفكير لن يتحول إلى عمل حقيقي.