أعرب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن سعادته بحضوره مؤتمر الحوار الوطني للأحزاب السياسية، الذي يستضيفه مستقبل وطن، مؤكدا أن المؤتمر يعد اجتماعا مهما للأحزاب السياسية، وبداية علاقات مهمة بين الأحزاب في مصر.

وأضاف "موسى"، خلال تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "كلنا مع بعض، لينا اتجاه واحد، كلنا بتوع مصر، مفيش حد هيطلع بره الإطار ده، جاي هنا عشان نشوف التنسيق هيتم ازاي ، والعلاقات هتم ازاي، عشان يبقى الأداء القادم للبرلمان له أهمته وله وزنه، لازم يبقى فيه فكر موحد".

وتابع: "لازم نبعد عن الأنا والشخصنة، ونفكر ازاي نتعاون مع بعض كأحزاب، وفي الأخر يكون الهدف هو مصر، لازم نحط في اعتبارنا الشباب والتنمية الوطنية الحقيقية ده هدف تبادل الأفكار".