ليفربول ضد إيفرتون والزمالك وعزاء شعبان عبدالرحيم.. أبرز تريندات جوجل

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ليفربول ضد إيفرتون

سحق نادي ليفربول الإنجليزي ضيفه إيفرتون، في ديربي ميرسيسايد، بخماسية مقابل هدفين، ليواصل تربعه على عرش الدوري الإنجليزي الممتاز.

النشرة الأوروبية.. ليفربول يسحق إيفرتون.. مورينيو يسقط أمام اليونايتد وتألق وردة وتريزيجيه

اكتسح ليفربول ضيفه إيفرتون بنتيجة 5-1 في ديربي مقاطعة الميرسيسايد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد الريدز بصدارة الترتيب.

في غياب صلاح.. ليفربول يضرب إيفرتون بخماسية في ديربي الميرسيسايد (فيديو)

مرت 75 دقيقة من زمن مباراة ليفربول وإيفرتون ولا تزال النتيجة تقدم الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز في ديربي ميرسيسايد.

75 دقيقة.. دخول هندرسون وفيرمينو.. تفوق ليفربول مستمر

نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الخامس في مرمى فريق إيفرتون في الدقيقة 90 عن طريق فينالدوم، في المباراة المقامة بين الطرفين على ملعب "آنفيلد" في الجولة الـ15 من عمر الدوري الإنجليزي.

فينالدوم يحرز خامس أهداف ليفربول في شباك إيفرتون

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وإيفرتون بتقدم الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز في ديربي الميرسيسايد.

6 أهداف في شوط.. ليفربول يضرب إيفرتون 4-2 في ديربي مثير (فيديو)

الزمالك

سجل الزمالك الهدف الثالث في شباك الشرقية عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

كأس مصر.. الزمالك يكمل الثلاثية في شباك الشرقية

تجددت إصابة المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك، مرة أخرى في الركبة وهو ما أدى لغياب اللاعب عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، وسوف يتوجه اللاعب خلال الساعات المقبلة إلى فرنسا من أجل الخضوع للكشف الطبي وعمل بعض الفحوصات من أجل التخلص من الإصابة التي يعاني منها منذ فترة وتحديدا من الموسم الماضي.

تجدد إصابة خالد بوطيب.. والزمالك ينوي التخلص من اللاعب

أكد مصطفى مزيكا، المدير الفني لفريق الشرقية، رضاه عن أداء فريقه في مباراة اليوم، أمام الزمالك، رغم الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

مزيكا مدرب الشرقية: الزمالك فريق كبير وفارق الخبرات حسم النتيجة

سجل الشرقية الهدف الأول في شباك الزمالك عن طريق محمود عبد الواحد خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

كأس مصر.. الشرقية يباغت الزمالك بالهدف الأول

نجح فريق الزمالك في الفوز على فريق الشرقية بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ32 من بطولة كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي.

في أول ظهور لكارتيرون.. الزمالك يصالح جماهيره ويفوز على الشرقية بثلاثية (فيديو)

عزاء شعبان عبدالرحيم

قدم المطرب حكيم، والنائب صلاح حسب الله، والممثل رضا إدريس، واجب العزاء في وفاة شعبان عبدالرحيم.

وبدأ عزاء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، منذ قليل، بجوار منزله في شارع الشيشيني، بمنطقة المريوطية فيصل.

حكيم وصلاح حسب الله في عزاء شعبان عبدالرحيم

قدم النجم صلاح عبدالله، والمطرب الشعبي أبو الليف، واجب العزاء في وفاة شعبان عبدالرحيم، منذ قليل، بجوار منزله في شارع الشيشيني، بمنطقة المريوطية فيصل.

أبو الليف يعزي في شعبان عبدالرحيم وصلاح عبدالله ينهار من البكاء

حضر المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عزاء الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، وجلس في مقدمة العزاء بجوار نجل الراحل ليتلقى واجب العزاء.

هاني شاكر يتلقى العزاء في شعبان عبدالرحيم

في مشهد غير معتاد، حلقت طائرة صغيرة "درون" فوق سرادق عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم.

أقيم السرادق بجوار منزل الفقيد بأحد شوارع منطقة "المريوطية فيصل"، وحرص بعض الفنانين على الحضور لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

طائرة "درون" تصور عزاء شعبان عبدالرحيم

حضر الفنان منير مكرم، والمطرب الشعبي "هوبا"، ومدرب الزمالك السابق أيمن عبدالعزيز، إلى السرادق المقام بجوار منزل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم بمنطقة فيصل، لتقديم واجب العزاء.

مدرب الزمالك ومنير مكرم يقدمان العزاء في شعبان عبدالرحيم

دخل خميس شعبان عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، في موجة بكاء خلال عزاء والده، المقام بمنزله في فيصل.

تزامنت نوبة بكاء "خميس" أثناء جلوس عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ووزير الخارجية الأسبق.

بجوار عمرو موسى.. نجل شعبان عبدالرحيم يدخل في نوبة بكاء بعزاء والده

قال خميس شعبان عبدالرحيم، إن والده الراحل، كان يستعد لإطلاق أعمال جديدة، وكان دائمًا ينصحهم، بأن يكونوا يدا واحدة.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه كان يعشق منطقة الطوابق، ولهذا لم ينقلوا العزاء إلى مكان آخر، ومكتوب على قبره الريس شعبان عبدالرحيم، ويلقبونه بوزير الحنان، وكان يحضر أغنية لمحمود البنا.

نجل شعبان عبدالرحيم لـ"الوطن": كان بيجهز أغنية لمحمود البنا

وصل عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، لتقديم واجب العزاء في وفاة شعبان عبدالرحيم.

عمرو موسى أول المعزين في شعبان عبدالرحيم