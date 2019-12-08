تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة الزمالك بعد 3 أشهر، يليها افتتاح محطة الكيت كات، وفي المرحلة الرابعة افتتاح محطتي هشام بركات والنزهة، حسب ما قال وزير النقل، موضحا أنّ "هذه المحطات هدية لمصر والمصريين".

وأضاف الوزير في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ توجيهات القيادة السياسية بتطوير مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية، افضلا عن توجيهات بسرعة الانتهاء من تنفيذ المحطات الجديدة، وفقا لأفضل معايير الجودة والمواصفات العالمية.

ولفت وزير النقل إلى أنّ الخط الثالث للمترو يعتبر حلقة الوصل بين الخط الأول، والخط الثاني الذي يلتقي معه في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، وخط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة ومونوريل 6 أكتوبر، كما أنّه حلقة وصل مع القطار الكهربائي "السلام العاصمة- الإدارية" في محطة عدلي منصور.

جاء ذلك خلال بث مباشر للبرنامج، لنقل متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو ضمن الخط الثالث للمترو.