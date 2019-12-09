أقدمت طالبة في الصف الثانوي، بالمنوفية، على الانتحار شنقا داخل منزلها، حيث جرى إخطار الإسعاف لنقل الطالبة لمشرحة مستشفى أشمون المركزي.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار "س. أ. س"، 17 عاما، طالبة بالثانوي، بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث تبين شنق نفسها.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب انتحارها مرورها بأزمة نفسية، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون المركزي، وجارِ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.