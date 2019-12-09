رئيس "مصر إكسبريس": "306" يعتمد على الشمول المالي والحد من التعامل بالأوراق النقدية

قال خالد بكرى، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير، التابعة لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، إن فكرة شارع 306 جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة التكاتف والعمل معاً واستنهاض القدرات الذاتية، كإحدى أهم الأدوات لبناء الوطن فى ضوء ما يواجهه من تحديات على كافة المستويات، لا سيما على الصعيد الاقتصادى وتوفير فرص العمل للشباب وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدى للاقتصاد الموازى، ما دفع صندوق تحيا مصر من خلال ذراعه الاستثمارية شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، إلى تبنى هذا الحلم والعمل على تحويله إلى حقيقة على أرض الواقع، وعليه تأسست شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة فى يوليو 2018، وأضاف «بكرى» لـ«الوطن»، أنه من هنا قامت الشركة بإطلاق أول مشروعاتها (شارع 306)، الذى يهدف إلى دعم ريادة الأعمال وإرساء مبادئ الشمول المالى فى الشارع المصرى، عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم مشروعات الشباب الخاصة، مستهدفة خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، من خلال تغطية جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الحصول على فرصة عمل فى شارع 306، تكون عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالمشروع street306.com.

خالد بكرى: نسعى لتوفير 20 ألف فرصة عمل.. ونتواصل مع المحافظات لمعرفة مدى حاجتهم لتكرار التجربة

وأوضح أنه تم افتتاح 4 مواقع فى شيراتون والدقى ودمياط وطنطا حتى الآن، وهناك خطة للتوسع فى جميع محافظات مصر، مشيراً إلى أن كل شارع من شوارع 306 هو بمثابة مكان آمن ونظيف للشباب، ومكان لتنزه العائلات، يحصلون فيه على الخدمات التى يريدونها، ويقدم لهم الطعام وفق الاشتراطات الصحية السليمة، إضافة إلى أن كل المواقع والشوارع بها أماكن للأطفال، وفعاليات خلال الإجازة الأسبوعية، وأشار إلى أن الشركة تقدم تسويقاً إلكترونياً جيداً للشباب فى شوارع 306 على مستوى الجمهورية، فأرباح الشاب فى شارع 306 تفوق ما يحققه فى أى مكان آخر ستوجد عربته به، فمن يذهب لشارع 306 من المواطنين سيستمتع بما حوله من منطقة معدة جيدة للتنزه، ما يساعد الشاب على ترويج منتجه وزيادة الإقبال عليه، إضافة إلى مساعدته فى أن تصبح كل تعاملاته عن طريق البنوك. وأكد أن الشركة تسعى حالياً للتواصل مع عدد كبير من المحافظات لاستبيان مدى حاجتهم لإنشاء مثل ذلك الشارع لديهم فى المحافظة من عدمه، مشيراً إلى أن أكثر المحافظات طلباً لمثل ذلك المشروع، هى القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من محافظات الصعيد.

وعن أهداف المشروع، قال إن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب ورواد الأعمال على المهارات والمعرفة اللازمة لإنشاء وإدارة وتخطيط مشاريعهم، وتحسين المستوى المعيشى لهم، والقضاء على البطالة، والارتقاء بمستوى المجتمع فى التعامل الرقمى، والحفاظ على الحرف اليدوية المصرية، ودعم وتنشيط الصناعة المصرية، من خلال إتاحة الفرصة للمصانع المحلية لتصنيع وحدات الشباب، علاوة على أن المشروع يخصص 5% من الفرص المتاحة لذوى القدرات الخاصة، وأوضح أن للمشروع أيضاً أهدافاً اقتصادية، تتمثل فى الحد من التعامل بالأوراق النقدية، تطبيقاً لنظام الـcashless، ففى شارع 306 لا يتم التعامل مع الشباب أصحاب الوحدات بالنقود، ولكن يتوجه الزائرون إلى نقطة الكاشير المركزية، لإيداع النقود فى المحفظة الإلكترونية المربوطة باسم الزائر ورقم هاتفه، ليصبح للزائر رصيد فى حسابه يستطيع الحصول به على أى منتج فى أى شارع من مواقع شارع 306 على مستوى الجمهورية، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة فى تطبيق الشمول المالى.

"مختار": صندوق "تحيا مصر" يعمل على تمكين الشباب

وقال محمد مختار، المستشار الإعلامى لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعمل على تمكين الشباب بأكثر من طريقة، حيث سعى أيضاً إلى توفير فرص عمل، عبر مشروع توزيع سيارات النقل المبرد، منها 500 سيارة حمولة 5 أطنان، و750 سيارة حمولة 1.5 طن، استفاد منها 2250 شاباً، بتمويل 257 مليون جنيه.

وأضاف «مختار»، لـ«الوطن»، أن الصندوق أطلق كذلك مشروعاً لتمويل وتوفير 1000 تاكسى، فى 10 محافظات مستهدفة، بتمويل 80 مليون جنيه، استفاد منها 1000 شاب، كما يدعم المرأة بجميع فئاتها العمرية، من أجل تمكينها اقتصادياً، واستفادت 18 ألف امرأة سنوياً من نظام القرض الدوار، حتى الآن بتمويل 306 ملايين جنيه.