أديب: تركيا ستنشئ قواعد عسكرية في ليبيا وجنودها مرتزقة من "داعش"

توقع الإعلامي عمرو أديب أن تقيم تركيا قواعد عسكرية برية وبحرية على أرض ليبا خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال حلقة الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح أديب أن الرئيس التركي أعلن استعداده إرسال قوات تركية إلى ليبيا، معتبرًا أن هذه القوات ليست تركية ولكنها جنود مرتزقة من داعش والإخوان والنصرة.

واستنكر أديب اعتبار أردوغان لوثيقة التفاهم باعتبارها وثيقة دولية بالرغم من عدم فاعليتها، رافضًا تصريحات أردوغان التي أصدرها بعد ذلك تعليقًا على هذه الاتفاقية: "متفهمش أخرتها معاه إيه".