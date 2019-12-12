ساعات قليلة، تنطلق بعدها النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، فى شرم الشيخ، بحضور آلاف الشباب والفتيات من مختلف بلدان العالم، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جرت الاستعدادات الأخيرة على قدم وساق، مدينة السلام تزينت تماماً لاستقبال الحضور وحسن الضيافة بهم بما يليق بمصر وأهلها، إدارة المنتدى انتهت من كافة التفاصيل الكبيرة والصغيرة لخروج هذا المحفل الكبير فى أروع صورة، مجموعات العمل من الشباب المشاركين عقدوا الورش التحضيرية لوضع اللمسات النهائية على المحتوى الذى سيتم عرضه خلال الجلسات.

«خلايا نحل» أخذت تعمل هنا وهناك، من المطار إلى أماكن الإقامة، ومن قاعات الورش إلى القاعات الرئيسية التى ستستضيف الجلسات، فرق عمل تنظيمية متنوعة أدارت جميع الملفات بدقة شديدة للوصول إلى «ساعة الصفر» دون مساحة لمفاجأة ولا مجال لخطأ.

"الوطن" ترصد تفاصيل الساعات الأخيرة من مدينة السلام قبل انطلاقه بعد غد

قبل 48 ساعة من انطلاق فعاليات المنتدى، «الوطن» رصدت الاستعدادات الأخيرة، واستمعت لعدد من الحضور، وعدد من المشاركين فى ورش العمل، لرسم صورة كاملة عن الحدث الذى اكتسب سمعة جيدة، فى الخارج والداخل.