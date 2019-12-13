عرفوا بعضهم في الطائرة.. صداقة بين 7 شباب تبدأ من المنتدى

لم تجمعهم جنسية واحدة، ولا لغة واحدة، لكن جمعهم منتدى شباب العالم على أرض مدينة السلام، هم سبعة يحملون ٥ جنسيات مختلفة، جاءوا من بلدانهم لحضور النسخة الثالثة من المنتدى التى تستضيفها شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الصدفة وحدها جمعتهم لبدء صداقة على هامش المنتدى.

البداية جاءت من طائرة «مصر للطيران» التى تقل المشاركين فى المنتدى إلى مدينة شرم الشيخ، لقاء بالصدفة تحول إلى صداقة بعد أن رتبوا موعداً يجمعهم على أحد الكافيهات السياحية بمنطقة خليج نعمة، كان اللقاء ودياً ومرحاً قبل 24 ساعة من انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الشباب السبعة الذين يحملون جنسيات مختلفة تحدثوا باللغة الإنجليزية المشتركة بينهم. «تعرفنا فى الطائرة، كنا مجموعتين، وخلال تسلم الحقائب دار حديث بيننا فتحولنا إلى مجموعة واحدة وقررنا أن نقضى بعض الوقت معاً قبل انطلاق المنتدى»، يقول «أنطونى» من إيطاليا الذى يتحدث إلى جانب لغته الأصلية اللغة الإنجليزية، وقليلاً من العربية، يضيف: «ليست المرة الأولى الذى أحضر فيها إلى مصر، زرتها من قبل مع أسرتى، وقضينا بعض الأيام فى مدينة الأقصر، كانت مدينة جميلة مليئة بالآثار، لكن الزيارة هذه المرة مختلفة جداً، لأنها تأتى فى وجود عشرات الجنسيات من الشباب والفتيات فى وقت واحد، لا أعتقد أن هذا يحدث كثيراً، كلنا هنا فى مصر نتحدث لغة واحدة بفضل هذه التجربة».

الأمر نفسه أكدت عليه مارى، الفتاة الألمانية، التى تدرس القانون، وقررت المشاركة فى المنتدى، قبل أن تعرف أنها ستكون على موعد مع صداقة جديدة تبدأ من مطار شرم الشيخ، تقول: «لم أتوقع أن تكون الأجواء رائعة إلى هذا الحد، سعيدة بالمشاركه هنا، وسعيدة بأصدقائى الجدد».

"ممادو" النيجيرى: تعرفنا صدفة

ممادو من نيجيريا يعتبر أن كسب أصدقاء جدد من المكاسب الكبيرة فى حياة الإنسان، قائلاً إن المنتدى فرصة جيدة لخلق صداقات جديدة من ثقافات مختلفة، ونتبادل الخبرات والمعرفة مع هذه الثقافات، مضيفاً: «لقاؤنا جاء صدفة، كنت أجلس مع صديق لى من المغرب، ثم بدأ الكلام صدفة مع أنطونى، وأخبرنا أنه إيطالى، وبعد دقائق قليلة أصبحنا مجموعة مكونة من ٧ أفراد، بعضهم أفارقة وبعضهم أوروبيون، وكلنا سعداء بهذه الصداقة».