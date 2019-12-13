أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنهاء مشكلة الصرف الصحي الخاصة بمجمع مستشفيات ميت خلف، مطالبا بعرض أي عقبات تواجه التنفيذ عليه لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة لمجمع مستشفيات ميت خلف بشبين الكوم، اليوم الجمعة، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة وتواجد أطقم النوبتجية.

وكلف المحافظ، خالد النمر رئيس مدينة شبين الكوم، برفع كافة الإشغالات أمام المستشفيات ونقل الباعة الجائلين من أمام المجمع، حفاظاً على الصالح العام وتيسيراً لحركة المارة في الطريق.

كما وجه المحافظ فرق التفتيش والمتابعة بالمرور على مجمع المستشفيات، ومراجعة دفاتر الحضور والإنصراف ودفاتر الزيارة وإعداد تقرير مفصل وعرضه عليه.

وتفقد المحافظ خلال جولته، مستشفى الحميات المركزي، ومستشفى جراحة المخ والأعصاب، حيث وجه مدير مستشفى الحميات بتوفير سرير عناية مركزه لأحد الحالات الحرجه، ورفع مستوى النظافة.

وفي طريق عودته، تفقد المحافظ قطعة أرض بمساحة 5000م تابعة للمحافظة بطريق ميت خاقان الخلفي، حيث وجه المحافظ بوضع تصور لاستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها، كما وجه المحافظ برصف طريق ميت خاقان الخلفي وإعداد حصر بكافة التعديات على طرح البحر على مستوى المحافظة للتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالتها.