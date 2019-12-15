إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بسوهاج

إصابة ٤ اشخاص في حريق بمنزل في سوهاج

تعرض 4 أشخاص لإصابات خطيرة، إثر حريق منزل مشيد بالطوب البلوك ومكون من طابق واحد بقرية المدمر دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل وزوجته ونجليه ونفوق رأسي ماشية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا بنشوب حريق بمنزل ملك "الحسيني. م.خ"، بناحية قرية المدمر دائرة مركز طما وتبين من الفحص والمعاينة أنه مكون من طابق واحد.

ونتج عن الحريق إصابة مالك المنزل وزوجته ونجليه بإصابات متفرقة بالجسم أثناء مشاركتهم في عملية إخماد الحريق، كما نتج عن الحريق إصابة رأسي ماشية.

وجرى نقل المصابين لمستشفى طما المركزي، وجرى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.