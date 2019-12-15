قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن مذكرتي التفاهم، التي وقعت بين تركيا متمثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من ميليشيات إرهابية، باطلة، ولن يٌعترف بهما دوليا لاختراقهما لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، وذلك خلال تقديمها برنامج "كلام رنووش"، الذي يُعرض على صفحتها الشخصية على "فيس بوك ويوتيوب".

وأضافت "بدوي"، أنه لا يجب الاستهتار بالتدخل التركي في ليبيا لما له من خطورة على الأمن القومي المصري لأنه سيمنح تركيا الفرص لإمداد الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة في الداخل الليبي بالسلاح، وتابعت أنه من الممكن أن يعقد الوضع الليبي ويزيد من دمويته، بل وسيؤثر على مصر في حالة تسلل هذه الميليشيات من الحدود الغربية إلى داخل مصر.

وأوضحت أن أردوغان يستهدف بالدرجة الأولى الحصول على حصة كبيرة من النفط والغاز الليبي كما حدث من قبل مع سوريا التي أكدت عدد من التقارير الدولية سرقة آبار كاملة منها من قبل تركيا بقيادة أردوغان الذي ساهم في حالة الدمار التي تعرضت لها سوريا، ومن ثم استغل الوضع لنهب الأراضي السورية.