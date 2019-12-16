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الأهلي ضد حرس الحدود

الشوط الأول لم يشهد فرص خطيرة ومؤكدة على مرمى أي من الفريقين، حيث لم تشهد الربع ساعة الأولى إلا فرصة وحيدة فقط كانت عن طريق جونيور أجايي، الذي استقبل تمريرة رائعة ومتقنة بالكعب من عمرو السولية ليسدد كرة خطيرة اصطدمت بالعارضة العلوية لمرمى حرس الحدود.

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نشبت مشادة بين الجهاز الفني لفريق حرس الحدود وعدد من لاعبي النادي الأهلي، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين، المقامة على ستاد القاهرة الدولي.

بدأت المشادة عندما سقط أنتوني لوكاسا مهاجم فريق حرس الحدود، وتحصل لاعبو الأهلي على الكرة، حيث تجاهل لاعبي الشياطين الحمر سقوط اللاعب، ورفضوا إخراج الكرة حتى تُستكمل الهجمة وتنتهي بعرضية من محمد مجدي أفشة فشل وليد أزارو في الوصول لها، ما أثار غضب الجهاز الفني للفريق الضيف.

مشادة بين الجهاز الفني لحرس الحدود ولاعبي الأهلي

تعرض حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، لقطع سطحي بسيط في رأسه من الخلف، وقام خالد محمود طبيب الأهلي بوضع لاصقة طبية، ليستكمل اللاعب المشاركة من جديد في اللقاء الذي يجمع بين فريقه وحرس الحدود، على ستاد القاهرة الدولي.

قطع سطحي في رأس حسين الشحات خلال مباراة حرس الحدود

سجل النادي الأهلي هدفه الأول في شباك ضيفه حرس الحدود، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

السولية يتقدم للأهلي بهدف أمام حرس الحدود

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على حرس الحدود بهدف دون مقابل، في مباراة جمعت بين الفريقين في الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عمرو السولية في الدققيقة 81 من عمر المباراة، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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نجح النادي الأهلي في اعتلاء عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد، وذلك عقب انتصاره الثمين على حرس الحدود بهدف نظيف، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

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أعرب طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن رضاه التام من أداء لاعبيه أمام الأهلي، في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري.

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أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالانتصار القاتل والثمين الذين حققه فريقه اليوم على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

فايلر: سعيد بهذا المكسب القاتل.. وقلقت من استقبال الأهداف اليوم

جاء اسم طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، ضمن الأكثر تداولا بموقع التغريدات القصيرة تويتر، بسبب طريقة لعب الفريق الدفاعية خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

"أتوبيس طارق العشري" بين الأكثر تداولا على تويتر بعد مباراة الأهلي