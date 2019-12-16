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محمود محيي الدين: دخول الدولة في مشروعات كثيرة لا يقوض دور القطاع الخاص

محمود محيي الدين: دخول الدولة في مشروعات كثيرة لا يقوض دور القطاع الخاص

هل يمرر طارق يحيى مبارياته لصالح الزمالك؟

هل يمرر طارق يحيى مبارياته لصالح الزمالك؟

السينما والذكاء الاصطناعي.. تنبأت بـ صوفيا منذ 89 عاما وتوقعت حكم الآلة

السينما والذكاء الاصطناعي.. تنبأت بـ صوفيا منذ 89 عاما وتوقعت حكم الآلة

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في مصر

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في مصر

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في مصر

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في مصر

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في مصر

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في مصر

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صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

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