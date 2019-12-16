أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الصين كان يبلغ عدد الفقراء بها، 850 مليون مواطن بكل شرائحها، وعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت الدولة الصينية، تقليص الرقم إلى 58 مليون مواطن فقط تحت خط الفقر المدقع، وهي تجربة ناجحة للغاية، موضحًا أن الميزة ليست فقط انتشال الطبقة المتجذرة في الفقر المدقع، لكنها رفعت الطبقة المتوسطة أيضا.

وعن الطبقة المتوسطة في مصر، التي عانت من تبعات الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، أكد محيي الدين، أنه يجب في البداية، الاهتمام بـ3 استثمارات مهمة من أجل الارتقاء بالشعب، وأن يصل إليه شعور بالتحسن الاقتصادي، وهي الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يشمل التدريب والرعاية الصحية والتعليم، وكذلك الاستثمار في البنية الأساسية للدولة، ومدها بالبنية التكنولوجية، بينما الاستثمار الثالث يكمن في الوقاية من الصدمات، ويدخل فيه كل شكل الدعم الاجتماعي، من خلال شبكات الأمان.

وأشار إلى أنه يجب على الجميع، التحول إلى العالم الجديد، وهو العالم الرقمي والذي سينجم عنه كثير من التحديات، وسيخلق أغنياء جدد وفقراء جدد تماما، كما حدث في اعقاب الثورة الصناعية الأولى والثانية، موضحًا أن الدولة التي ستجيد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومشتملاتها، ستكون هذه الدول في مصاف الدول.

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.