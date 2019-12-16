أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، على ضرورة توطين التنمية، في كل محافظات الجمهورية، التي تّشمل 440 حي ومركز، وتكون المسؤولية على عاتق كل منطقة، باعتبار كل منطقة وحي "دولة صغيرة الحجم"، بما ينعكس على الطبقات في التنمية، والتعليم وغيره، موضحًا أن الصين أكبر دولة في توطين التنمية، وهذا ليس له علاقة بمركزية الإدارة.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، أن التقدم لا يقاس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي، بل يقاس أيضًا بمدى توطين التنمية، مشددًا على ضرورة تطوير شكل وإدارة الموازنة العامة شكلا وهيكلا، مؤكدًا أن هناك تراجع في شكل الاستثمار الخاص، التي كانت تبلغ 50-55% الآن تراجعت معدلات الاستثمار الخاص، إلى 40-42%.

وأشاد النائب الأول لرئيس البنك الدولي، بمبادرات القطاع المصرفي، في القضاء على تعثر الشركات والاستثمارات، ذاكرا أنه ينبغي أن يكون هناك سياسة خاصة للتنمية المستدامة، من خلال مكافحة الفقر، والنهوض بالتعليم، والقضاء على الأمية.

وعن تمويل التنمية المستدامة، قال: "مثلاً الضرائب العقارية تفرض مركزيا، وتحصيلها مركزيا، هذه الضريبة على مستوى العالم، هي ضريبة محلية، وإذا كانت كذلك، فهناك نظم ومعايير لتحصيلها، والآن فروع البنوك في كل المناطق في الجمهورية".

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.