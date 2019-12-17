قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن مصادر تمويل توطين التنمية تشمل وفقا لمعايير العالمية مواطن كثيرة تشمل 27 بندا التي يمكن للمحافظات استخدامها منها الضريبة العقارية والرسوم الإدارية ومجالات استخدام الأراضي الخاصة بالدولة والأصول غير المستغلة في المحافظات وإعادة الاستثمار، وأن يكون هناك خليط بين الاستثمار العام والخاص من أجل توطين التنمية.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، أن الدولة المصرية بريئة من تراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية، وهناك روافد كثيرة للاستثمارات الخاصة منها الاستثمارات الأجنبية التي من المفترض أن تبلغ نحو 8-9% من دخل أي دولة من دخلها القومي، موضحًا أنه في دولة مثل مصر من الممكن أن تقفز النسبة لنحو 10% إذا كان هناك استثمارات أجنبية خاصة وهي ما زالت حول معدلاتها في دول النامية رغم التراجع الكبير في الدول الصناعية الكبرى.

وتابع: "بالتالي لدينا الفرصة ما زالت قائمة حيث تراجعت معدلات الاستثمارات الأجنبية في العالم بنحو 13-12% ورغم ذلك لم تتأثر معدلاتها في الدول النامية والفرصة ما زالت قائمة ونحتاج حتى نصل لهذه الغاية لزيادة الاستثمار المحلي ووجود مميزات له، حيث إن الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلا بتحسن أحوال الاستثمار المحلي".

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.