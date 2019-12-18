تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مدى إمكانية المصالحة مع قطر، وذلك خلال لقائه مع عدد من الصحفيين العرب، وممثلي الصحف الأجنبية في مصر، على هامش منتدى شباب العالم، لافتا إلى أن مصر لو كانت تمتلك 20 تريليون دولار دخلا سنويا لأصبحت "عروسة"، بحسب تعبيره.

وقال السيسي: "إحنا بنتكلم على إجراءات اتكلمنا فيها قبل كده، إحنا لينا 13 مطلب مصر تكلمت فيها بكل وضوح مع أشقائها في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، ولكن أؤكد لكم أن الأمر لم يتغير، طب فيه جهود بتبذل؟، نتمنى أن أي جهود تبذل تحقق النجاح في ظل اللي هو مش الشروط الـ 13 بس ولكن في ظل عوامل بناء علاقات مستقرة حقيقية دون التدخل في شؤون الغير".

وتابع: "أنا بقول ليكم كلكم انتم إعلاميين وعارفين الكلام ده كويس وبتابعوه، فين المهنية اللي موجودة في تناول قضايا خاصة مصر من إحدى القنوات، برضه تاني، تقدر إنت على الإنفاق على ظروف مصر، لما تيجي تتناول مسائل لظروف اقتصادية صعبة في بلد فيها 100 مليون، طب انت كده بتنتقد عشان الإصلاح؟ أنا مستعد أسمع، ولا انت بتنتقد عشان تخرب؟ مفتكرش حد يقبل ولا يسمع".

السيسي: "أين المهنية الموجودة في تناول قضايا مصر بإحدى القنوات؟"

وواصل: "الرسالة هنا مش ليهم دي رسالة للشعب المصري والإعلاميين في مصر، دي معركة أنتم تقودوها إذا كنتم مؤمنين بأمن مصر واستقرارها بغض النظر عن ردود فعل الآخرين أو تناولهم، بقول 100 مليون شخص عشان يبقى فيه إنفاق مناسب لهم، انت بتتكلم على الأقل في تريليون دولار، يعني 17 تريليون جنيه مصري، إحنا موازنتنا 1.7 تريليون جنيه، نصهم أو أقل شوية خدمة دين وسلف".

وتابع: "عاوزين تحاسبوا مصر على أنها تبقى زيكم، عارفين لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا، عارف يبقى دخلها كام.. 20 تريليون دولار في السنة، طب ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة، يا خسارة على الأمة اللي بتدمر نفسها وبتخرب بلادها بإيديها، يا خسارة، دي مش سياسة ده خراب، ده مش إعلام ده دمار، دي مش مهنية خالص ده تآمر".