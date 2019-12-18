السيسي: اخترنا عناصر من شباب الأحزاب لمناصب حكومية دون أن يُطلب منا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دعم القيادة السياسية في مصر للشباب، في لقائه مع الصحفيين العرب، وممثلي الصحف الأجنبية في مصر، على هامش منتدى شباب العالم.

وقال السيسي: "لو شوفتوا الإجراءات الأخيرة وحلف اليمين الأخير للمحافظين ونوابهم، هتلاقوا قد إيه حرص الدولة في إعطاء فرصة لشبابها في تولي المناصب سواء كانت هذه المناصب في المحافظات أو الوزراء".

وأضاف "السيسي": "الشريحة العمرية للمحافظين والوزراء على الأقل التي تم اختيارها خلال السنوات القليلة الأخيرة النسب العمرية بتاعتها تعكس إعطاء الفرصة لشبابنا، إحنا بالنسبة لتمكين الشباب كمحافظين أو نواب محافظين أو وزراء ونوابهم متحركين فيه بشكل كويس"، موضحًا أن التأخير في هذا الأمر واقتصاره على السنتين الأخيرتين كان بسبب قيام الدولة بعمل إجراءات تأهيل وإعداد الشباب من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب القادة.

وأجاب الرئيس على "هل فيه مزيد من التعاون من أجل الشباب؟": "من غير ما يُطلب مننا كحكومة أن يتم اختيار عناصر شبابية من الأحزاب كمحافظين أو وزراء إحنا عملنا هذا الإجراء، لغاية أحزابنا ما تكون في وضع تستطيع من خلاله المشاركة والمنافسة، قولنا هنختار وناخد من الأحزاب مجموعة وتبقى موجودة معانا عشان المشاركة تزيد".