قال جوشوا بيكفورد من المملكة المتحدة، وهو أصغر من يلتحق بجامعة أكسفورد وهو في سن السادسة بالرغم من أنه مصاب بالتوحد، وأحد الذين كرمهم الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم، إنه درس الفلسفة والتاريخ في جامعة أكسفورد، وحصل على 5 شهادات تكريم.

وحول تكريمه من قبل الرئيس السيسي، قال بيكفورد: "هذا أمر رائع ولم أشعر به من قبل في حياتي، شعرت بالتوتر عندما صعدت إلى المنصة، لم ألتقِ برئيس من قبل، وهذا شرف لي".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "أعمل في الوقت الحالي على بناء مدرسة في نيجيريا، وأنا سفير للأعمال الخيرية للبشرية هناك، وأعمل على تأسيس شبكة أفريقية من خلالها نحاول التركيز على الأطفال الفقراء في نيجيريا حتى يتعلموا دون مقابل".

وتابع: "المدرسة يمكنها ضم 800 طالب، وهي مدرسة ثانوية، وسوف أعود إلى نيجيريا عندما تفتح المدرسة أبوابها، ومن المتوقع أن تفتح خلال 3 سنوات".

وواصل: "أحب الفنون وأتمنى أن أصبح من الفنانين البارزين، فأنا أرسم وأقوم بالنحت، والكثير من الأمور، وعندما أكبر أتمنى أن أدرّسها، وأنا أدرسها الآن".

وأتم: "منتدى شباب العالم جيدة جدًا وصحبة رائعة، كنت سعيدًا للغاية بتواجد شباب من مختلف الدول لتبادل الخبرات وأن يلتقي بعضهم البعض من مصر ونيجيريا والمملكة المتحدة ودول عدة".