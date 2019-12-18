عاين فريق من نيابة فاقوس، اليوم، مقر العقار المنهار بمدينة فاقوس، كما قامت لجنة هندسية من رئاسة مركز ومدينة فاقوس ولجنة هندسية من الإسكان بمعاينة مقر العقار للوقوف على أسباب وملابسات، انهيار العقار الذي أسفر عن وفاة وإصابة 4 أشخاص.

كما توجهت لجنة من الإسكان لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار لفحص الحالة الإنشائية للعقارات وتحديد مدى تأثرها بالواقعة.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة فاقوس، بلاغا بانهيار عقار منشأ في السبعينات ومكون من دور أرضي و 3 طوابق والدور الأرضي مستخرج له نشاط تجاري رقم 231/ لسنه89 باسم محمد عبدالمنعم حمص مصنع كنافة.

مما أسفر عن وقوع حالة وفاة باسم ولاء محمد عبدالهادي 32 عاما وطفلة 14 عاما وإصابتين، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرر فتح مراكز الشباب وتدشين 15 خيمة بالساحة الشعبية بفاقوس، لاستقبال المواطنين الذين جرى إخلائهم من العقارات المجاورة للعقار المنهار بمدينة فاقوس حفاظا على أرواحهم.

وأمر المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من قاطنيها وتوفير سكن بديل لحين انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان من فحص الحالة الإنشائية للعقارات.