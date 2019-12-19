بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، نظمت لجنة الخدمة المهنية بالروتاري، حفل توقيع المجلد الأول من مبادرة لغتنا الجميلة، في إحدى فنادق القاهرة، وهي المبادرة التي هدفت للحفاظ على هوية اللغة العربية.

وكرمت اللجنة الطلاب الفائزين في المبادرة اللذين قدموا نماذج من القصص القصيرة، وأيضا الدكتورة صفية القباني، عميدة كلية الفنون الجميلة والفنانين اللذين رسموا الأغلفة وأيضا عدد من أعضاء الروتاري.

محافظ الروتاري: المبادرة هدفها الحفاظ على أصالة اللغة العربية

وذكر شريف والي، محافظ الروتاري، بإن المبادرة التي تم إطلاقها من لجنة الخدمة المهنية بالروتاري، تهدف للحفاظ على أصالة اللغة العربية، التي تمثل الهوية وأصل جميع الشخصيات المصرية.

ووصف الطلاب الذين قدموا قصص المجلد الأول بأنهم نماذج مشرفة. بينما ذكرت الدكتورة نيفين عبد الخالق، رئيس الخدمة المهنية ، بأن المبادرة علمت الطلاب فن كتابة القصة القصيرة ومبادئها، وهي من مشاريع التي تمثل التنمية المستدامة لآندية الروتاري.

تدريب 400 طالب وطالبة من مختلف المدارس بمصر

كما ذكرت رئيس نادي ريفر نايل فاطمة أبو حطب، منسق عام مبادرة لغتنا الجميلة أن المباردة تهدف للاهتمام باللغة العربية، وأنه تم تدريب 400 طالب وطالبة من مختلف المدارس بمصر، على مبادئ القصة القصيرة، وحصل «الروتاري» على 180 قصة من الطلاب، الذين قدموا نماذج إيجابية من المستوى الجيد باللغة العربية، وفاز 13 طالب وطالبة الذين شكلوا المجلد الأول لمبادرة لغتنا الجميلة.

وتابعت أبو حطب، أنها تتمنى أن تصبح المبادرة مشروع قومي تتكاتف عليه مؤسسات الدولة لزرع القيم والمبادئ قي نفوس أبنائنا.