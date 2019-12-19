أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنفيذ أعمال إصلاح طريق "سيوة - مطروح"، وذلك بداية من الكيلو 185 وحتى الكيلو 215، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأُسندت الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، لخدمة المناطق السياحية بمرسى مطروح وسيوة.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير طريق "سيوة - مطروح" يأتي في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين والاهتمام بمطالبهم لزيادة حركة التنمية وجذب الاستثمارات، وحركة السياحة من وإلى واحة سيوة، حيث يعتبر إصلاح الطريق من أهم مطالب أهالي الواحة لعدة سنوات.

وقال اللواء وفائي الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، إن أعمال التطوير تشمل توسعة للطريق لتسهيل حركة النقل والسيارات بصفة عامة لتقليل مخاطر حوادث السير، وعمل تدبيش على جانبي الطريق لحمايته من الأمطار والسيول، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وزوار الواحة ما يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والسياحة.