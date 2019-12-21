صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأن لجنة الحجز الإداري المكونة بالإدارات المختصة بجهاز المدينة قامت بشن حملة مكبرة على الوحدات السكنية بمنطقة إسكان الشباب بالحي الرابع بالمدينة، لتحصيل الأقساط المستحقة على ملاك الوحدات بالمنطقة، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير بمدينة دمياط الجديدة.وأوضح المهندس محمد رجب، أن تلك اللجنة منوط بها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري والمرور الدوري علي الوحدات السكنية المستحق عليها أقساط، وكذا إيقاف التعامل على الوحدات السكنية المستحق عليها قسطين فأكثر، مؤكداً استمرار تلك الحملات لتحصيل المتأخرات المالية للجهاز لدي العملاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي هذه الوحدات السكنية المخالفة.وفي سياق متصل، صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والإعلانات المخالفة، شملت الحملة منطقة الحصري والمحاور الخدمية بالمدينة.وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار الحملات لتشمل المدينة بأكملها، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أنه على أصحاب الإعلانات المخالفة ومنتهية التصاريح سرعة التوجه إلى مقر جهاز المدينة لتقنين أوضاعهم وتحديد الأماكن المناسبة لنشر تلك الإعلانات.