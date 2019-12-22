قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن فتح المدارس اليابانية خارج حدود اليابان وتحديدًا في مصر سابقة فريدة من نوعها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "المواجهة"، عبر شاشة "extra news"، أن مصر باتت تمتلك 40 مدرسة مصرية يابانية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوليها اهتمامًا كبيرًا: "طلب أكثر من مرة إدارتها بالطريقة اليابانية حرصًا منه على نقل التجربة عن طريق أهلها، كان من الصعب على اليابانيين استيعاب الفكر، ولكننا نجحنا".

ووجه وزير التربية والتعليم، الشكر للملحق الثقافي المصري في اليابان: "بمشاركة منهم مع الحكومة اليابانية نجحنا في استقطاب حوالي 15 أستاذًا مرموقًا وخبيرًا في اليابان، وهم من كتبوا طريقة تنمية شخصية الطفل بالأسلوب الياباني".

وأوضح أن رئيس قسم التوكاتسو، وهو الطريقة اليابانية لتنمية الشخصية، أخبر الرئيس السيسي أنه استقال من عمله في اليابان حتى يأتي إلى مصر للعمل فيها ونقل التجربة اليابانية إلى مصر.

وأشار إلى أن وفدًا يابانيًا زار عددًا من المدارس اليابانية في شرم الشيخ والقاهرة وأبدى أفراده اهتمامًا شديدًا.