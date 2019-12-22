أصدر وزير النقل قرارا بتكليف اللواء حسام الدين مصطفى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، كما أصدر قرارا بندب المهندس سامي فرج رئيسا لقطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة.

وأكد وزير النقل خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الطرق والكباري، ضروة العمل على مدار الساعة لاستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في مجال الطرق والكباري، خاصة المشروع القومي للطرق ومحاور النيل بصعيد مصر، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات، والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات وفقًا لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة.

وطالب الوزير، بتدعيم وصيانة جميع المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة؛ خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري خلال الخمس سنوات الماضية، والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.