أجرى اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، مساء اليوم، زيارة تفقدية لدير الأنبا بولا بشمال محافظة البحر الأحمر، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الزائرين للاحتفال بأعياد الميلاد.

وتأتي تلك الزيارة تزامناً مع استعدادات المحافظة للاحتفال بأعياد الميلاد، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالأحمر، حيث كان في استقبال قداسة الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحرالأحمر.

وأكد رئيس المدينة "أننا جميعا شركاء وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية التي تدعو إلى الإيمان والسلام والمحبة، لنظل قلبا وصفا واحدا درعا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصرنا الحبيبة".

وقال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحرالأحمر، إنّ دير الأنبا بولا يعتبر من أهم المعالم الأثرية بالمحافظة، ومن أقدم أديرة العالم، حيث جرى بنائه في العصر البيزنطي، ويقع بالكيلو 85 شمال مدينة رأس غارب، ويبدأ طريق الدير بعد مسافة 25 كيلومتر من الزعفرانة جنوبا متفرعا من الطريق الرئيسي بامتداد 12.5 كيلومتر غربا داخل الصحراء الشرقية.

وأوضح أن الدير تأسس في القرن الرابع الميلادي بواسطة تلاميذ الأنبا أنطونيوس، وجرى تشييده على هضبة مرتفعة في الموضع الذي عبر منه بنو إسرائيل إلى البحرالأحمر عند خروجهم من مصر إلى سيناء، ويضم الدير ثلاث كنائس أثرية، الأولى كنيسة القديس مرقوريوس، والثانية كنيسة الملاك ميخائيل، ثم كنيسة القديس بولا، وهي أقدمهم، حيث أنّها مشيدة فوق المغارة التي عاش فيها القديس بولا.