طريقة جديدة بدأ مطار القاهرة الدولي تنفيذها، تحت إشراف المهندس أحمد فوزي رئيس شركة الميناء، لمواجهة دفع البقشيش والإكراميات داخل صالات السفر والوصول، بوضع لافتات داخل دورات المياه تطالب الركاب بعدم دفع أي مبالغ للعاملين مقابل الخدمات.

وقالت مصادر في المطار إنّ الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لاحظ أثناء جولاته بصالات السفر والوصول لتفقد انتظام الحركة، أنّ عددا من الركاب دفع "بقشيش" بأسماء مختلفة مثل "الإكرامية وشاي الرجالة"، فقرر التدخل للقضاء على الظاهرة تماما، بوضع لافتات داخل دورات المياه بالمطار لمطالبة الركاب بعدم دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمي ، وكثّف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1 بالمطار، المرور والتأكد من وضع اللافتات في أماكنها ومتابعة العاملين للقضاء على الظاهرة، ومعاقبة المخطئ منهم وتغريم شركة النظافة التابع لها.

وأشارت المصادر إلى أنّه فور نجاحها بالمطار سوف يتم البدء في تعميمها داخل مطارات الجمهورية خاصة السياحية منها، مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وبرج العرب، لما لها من أضرار على سمعة المطارات والسياحة المصرية.