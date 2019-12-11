مبروك عطية: الطلاق بسبب الفيسبوك بشع.. وبيبقى بلا رجعة

تحدث الداعية الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن وقوع حالات طلاق بسبب وسائل التواصل الاجتماعي خاصة "الفيسبوك"، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عطية: "بتوع الفيس اللي كل واحد له صفحة لما بيطلقوا بيبقى تقريبا طلاق بلا رجعة، وبيبقى بشع وفيه خصومة شديدة جدا لأن النفوس شايلة قوي والخناقة بقت كبيرة وتخص جمهور".

وحكى عطية عن عدد كبير من المشكلات التي تصله بين الأزواج بسبب "الفيسبوك"، ومنها طلب الزوجات للرقم السري لحسابات أزواجهم على الفيسبوك، وأيضًا اكتشاف زوجة حساب سري لزوجها عبر السوشيال ميديا، معتبرًا أن كل ذلك "معاني جديدة للسفاهة ومدمرة لدرجة لا تتخيلها".

وأعتبر عطية أن ذلك إثمًا مضيفًا: "كل ما يؤدي للتخلف في الحياة آثام".