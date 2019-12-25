قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تنظر إلى دور القطاع الخاص بأنه دور معتبر جدًا، ومقدرة ذلك بل وتشجعهم، مضيفًا: " بنقول يا جماعة يا قطاع خاص لو انتم عاوزين في كل اللي انتوا شفتوه من مشروعات دي تعملوا مشاركة فيها تعالوا".

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، اليوم، على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التلفزيون المصري: " فيه ناس بتقول مفيش مجال للقطاع الخاص، لأ، فيه مجال، إحنا بنديك مفتاح مشروع، ومسار تعاقدات اتعملت بكفاءة عالية جدا، ومعمولة بأسعار مناسبة".

وتابع: "كل الحاجات دي مفتوحة للقطاع الخاص، إحنا قولنا إن احنا في المرحلة دي عاوزين نعمل إصلاح إداري بما فيه الصناعة، لأن ده الهدف، والمستقبل للتشغيل، واننا نحسن من وضعنا الاقتصادي".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.