هشام عباس: "عندي نهم غريب في الأكل.. وزني وصل لـ110 كيلو"

قال الفنان هشام عباس، إنه يعتبر نفسه "بطل العالم في الأكل"، مؤكدا أنه يأكل بنهم شديد.

وعن "طبخ" زوجته، قال عباس خلال استضافته ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة "CBC": "جيجي مراتي طباخة هايلة، وبتعمل أكل تحفة، وجربت فيا كل الأكل اللي بيتعمل في الدنيا، وبموت في أكلها".

وأضاف: "لكن في الأصل أنا بحب الأكل ومفيش أكلة بقول عليها لأ، أنا دايس في أي أكلة، ومعرفش أهلي ولا أعرف حد وأنا باكل".

وتابع: "كل فترة أعمل ريجيم، وأول ما انزل لرقم كويس، أقعد آكل لحد ما أعدي أي مستوى مسموح بيه، ووصلت حاليا لـ 110 كيلو جرامات، ودلوقتي عملت ريجيم ووصلت لـ 104 كيلوجرامات".

وأكد رغبته الشديدة في الوصول إلى وزن 85 كيلوجراما، وقال ضاحكا: "مش باكل أي نشويات، ما عدا البطاطس المسلوقة أو الرز المسلوق، وومنوع عني الجاتوه والعيش والفينو وأي شيء مصنع عموما، وبقعد بالأيام من غير ملح، وممكن أخس نص كيلو في اليوم لو بطلت ملح".

وقدم هشام عباس، مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة، وكذلك تترات المسلسلات التي قدمها مثل تتر مسلسل "حمادة عزو"، الذي يحظى بشهرة واسعة، ويرتبط معه بمواقف طريفة يطلبها منه الجمهور خلال الحفلات أو الأفراح التي يحييها.