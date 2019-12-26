والدة أول عارض أزياء من "متلازمة داون" توضح تفاصيل دخوله عالم الموضة

أعرب الطفل مصطفى نوفل، أول عارض أزياء من مصابي "متلازمة داون"، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له باحتفالية "قادرون باختلاف 2"، التي شهدها مركز المنارة أول أمس الثلاثاء بالتجمع الخامس.

وقال نوفل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على شاشة "اليوم"، إنه يُحب الرئيس السيسي بشكل غير مسبوق، "بحب الرئيس أوي أوي، عشان كده بوسته وحضنته أثناء الاحتفالية"، على حد قوله.

وعن دخوله عالم الموضة، علقت والدة مصطفى، خلال نفس المداخلة، أنها دونت منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في شهر رمضان الماضي، كانت تتحدث فيها عن أمنيتها في أن يُحقق الله عز وجل أملها في نجلها مصطفى، ورأت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، هذه التغريدة.

وأشارت إلى أن المهندسة أمل مبدى علقت على المنشور الخاص بها وقالت لها "بتحلمي بإيه"، وكان ردها: "نفسي مصطفى يبقى موديل"، وعندما وجدت مبدى شركة أزياء تطلب شباب لعمل سيشن تصوير من ذوي الاحتياجات الخاصة أرسلت لهم صور مصطفى وتم قبول مصطفى".

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة "للمؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.