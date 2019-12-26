قال الفنان هشام عباس، إنه يحب فرق الأندر جراوند، مثل كايروكي ومسار إجباري، وشارموفرز.

وأضاف ضاحكا خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، "أنا مش بفهم كتير من كلام شارموفرز بس بحبهم وبيأثروا فيا".

وتابع: "أنا بحب كل شيء جميل وأي حاجة فيها فن، وبتأثر فيا بشكل إيجابي، زي شغل الراب بتاع أحمد مكي، روعة وبيأثر فيا جدا".

وعن المهرجانات، أوضح أنه لا يحب هذا النوع من الفن الشعبي، "الناس هتستفاد إيه، أما أوصفلهم أنا حصلي إيه، أما شربت حشيش يعني زي أغنية (أنا شارب سيجارة بني)، يمكن أحب جوها لكن محبش معناها".

وأوضح: "مش بفهم الزعيق اللي فيها، ويمكن دا نوع خاص بناس معينة لكن مخليش ولادي يسمعوه، لكن الشعبي زي (آه لو لعبت يا زهر) بحبه وبحب معنا".

وقدم هشام عباس، مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة، وكذلك تترات المسلسلات التي قدمها مثل تتر مسلسل "حمادة عزو"، الذي يحظى بشهرة واسعة، ويرتبط معه بمواقف طريفة يطلبها منه الجمهور خلال الحفلات أو الأفراح التي يحييها.