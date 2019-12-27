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رئيس مجلس النواب الليبي يصل قبرص في زيارة رسمية

رئيس مجلس النواب الليبي يصل قبرص في زيارة رسمية

بغداد: خلل فني بسيط وراء هبوط طائرة عراقية في روسيا

بغداد: خلل فني بسيط وراء هبوط طائرة عراقية في روسيا

فيديو وصور.. صيني يصطاد كلاب الشوارع بسهام مسمومة لبيع لحومها في مطعمه

فيديو وصور.. صيني يصطاد كلاب الشوارع بسهام مسمومة لبيع لحومها في مطعمه

القطاع الخاص يعيد "هنيدي" إلى المسرح بعد غياب 16 عاما

القطاع الخاص يعيد "هنيدي" إلى المسرح بعد غياب 16 عاما

"ابدأ حلمك".. نافذة "الثقافة" للاهتمام بالمواهب في المحافظات

"ابدأ حلمك".. نافذة "الثقافة" للاهتمام بالمواهب في المحافظات

أنا والنحلة والدبور.. "صبحي" يقدم عرضا اجتماعيا

أنا والنحلة والدبور.. "صبحي" يقدم عرضا اجتماعيا

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رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

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